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 | Bengül Büyükhan

Öğretmenin aldığı ekler öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci zehirlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ilkokulda pasta alan öğrenciler öğretmenlerine sürpriz yapmak istedi. Bunun üzerine öğretmen de öğrencilerinin sürprizine karşılık bir pastaneden ekler aldı. Öğretmenin aldığı eklerden yiyen 14 öğrenci zehirlenip hastanelik oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:38

Bursa'da bir ilkokulda meydana gelen olayda öğretmenin pastaneden aldığı ekler öğrencileri hastanelik etti. Saat 13.00 sıralarında bir ilk okulda doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler pasta kesti. Bunun üzerine sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmen de öğrencilerine ekler aldı.

14 ÖĞRENCİ YEDİKLERİ EKLERDEN ZEHİRLENDİ

Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı başladı. Mide bulantısı şikayeti üzerine 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öğrenciler çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi. Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gıda zehirlenmeleri kısaca besinler aracılığıyla bulaşan, çoğunlukla mide ve bağırsak sistemlerini olumsuz etkileyen durumlar şeklinde tanımlanabilir. . Gıda zehirlenmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Baş ağrısı, Ateş, Mide rahatsızlıkları, ağrı, bulantı ve kramplar, Kanlı dışkı ve ishal, Bulanık veya çift görme, Uzuvlarda hareket kaybı, Yutkunma sorunları, Ciltte karıncalanma ve uyuşma hali, Güçsüzlük ve halsizlik, Seste değişiklikler, Az veya hiç idrara çıkma, Baş dönmesi, Sık sık kusma, Nefes alma zorlukları, Huzursuz bağırsak sendromu, Eklemlerde artrit, şişlik ve ağrı, Aşırı susuzluk ve ağız kuruluğu, Siyah ve katran renginde dışkılar, Rektumda şiddetli ağrı, Düşünce ve davranış değişiklikleri.
ETİKETLER
#gıda zehirlenmesi
#Yaşam
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