Öğretmenin aldığı ekler öğrencileri hastanelik etti! 14 öğrenci zehirlendi

Bursa'da bir ilkokulda meydana gelen olayda öğretmenin pastaneden aldığı ekler öğrencileri hastanelik etti. Saat 13.00 sıralarında bir ilk okulda doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler pasta kesti. Bunun üzerine sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmen de öğrencilerine ekler aldı.

14 ÖĞRENCİ YEDİKLERİ EKLERDEN ZEHİRLENDİ

Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı başladı. Mide bulantısı şikayeti üzerine 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öğrenciler çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi. Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.