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 | Baran Aksoy

Oğullarına kurşun yağdırdı, yerdeyken tekmeledi! Kanlı miras kavgasında yeni görüntüler

Adana'da aile arasındaki miras kavgasında bir baba, oğullarına sokak ortasında tüfekle kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan oğullarına acımazsızca tekme atan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:11

Adana'da 24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana korkunç bir olay yaşandı. Miras meselesi nedeniyle 69 yaşındaki Erol Köse ile oğulları Nihat (42) ve Mesut Köse (34) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Oğullarına kurşun yağdırdı, yerdeyken tekmeledi! Kanlı miras kavgasında yeni görüntüler

OĞULLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Baba Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut'u sopayla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada Erol Köse bu kez evden aldığı av tüfeğiyle geri döndü ve iki oğluna ateş açtı.

Oğullarına kurşun yağdırdı, yerdeyken tekmeledi! Kanlı miras kavgasında yeni görüntüler

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Karınlarından vurulan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı. Mahalleli, yaralı kardeşleri özel araçla hastaneye yetiştirdi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nihat Köse kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mesut Köse ise ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Oğullarına kurşun yağdırdı, yerdeyken tekmeledi! Kanlı miras kavgasında yeni görüntüler

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayete ilişkin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğlunun ellerindeki sopayla Nihat ve Mesut Köse'yi darbettikleri, ardından Erol Köse'nin evine gidip av tüfeğini alarak oğullarına ateş açtığı anlar yer alıyor. Şüpheli babanın, vurduğu oğlunu yerdeyken tekmelediği görüntüler ise pes dedirtti.

Oğullarına kurşun yağdırdı, yerdeyken tekmeledi! Kanlı miras kavgasında yeni görüntüler

KATİL BABA TUTUKLANDI


Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra baba Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ETİKETLER
#adana
#cinayet
#güvenlik kamerası
#av tüfeği
#Baba-oğul Kavgasi
#Miras Meselesi
#Yaşam
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