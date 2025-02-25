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 | Baran Aksoy

Okul bahçesine giren köpek dehşet saçtı! 5 çocuğu ısırdı

İstanbul Ümraniye’de zincirinden kurtulan bir köpek dehşet saçtı. Bir okulun bahçesine giren köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 16:26

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Okul bahçesinde birçok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı.

5 ÖĞRENCİ VE BİR ÖĞRETMEN YARALANDI

Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

YİNE DEHŞET SAÇTI

Okul dışına çıkarılan köpek, bir kez daha dehşet saçtı. Köpek bu sefer de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

"KENDİSİNİ TEHLİKEDE HİSSETMİŞ OLABİLİR..."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinde, "Japon akita cinsi köpeği evin bahçesinde yaptırdığım çit ile çevrili demir zincire bağlı halde tutuyordum. Ayrıca bahçemizin de 1 buçuk metre yükseklikte duvarı vardır. Köpek 2 buçuk yaşında ve doğduğundan beri bizdedir. Bakımını ben üstlenirim. Saldırgan bir cins değildir. Daha öncesinde de 1 kez çitinden aşıp bir ısırma eylemi olmuştu. Çitini yükseltip bağını kuvvetlendirdim. Köpeğimin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çoban köpeğidir. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsü ile saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Olay için üzgünüm. Köpeğin barınakta kalmasını kalıcı olarak sağlayacağım" dedi.

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