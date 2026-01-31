Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Okul tuvaletlerinde kamera skandalı: Veliler savcılığa koştu

Isparta'da öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerası tespit edilmesi üzerine veliler ayaklandı. Ortaokul öğrencilerinin kullandığı kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasının fark edilmesi üzerine harekete geçildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 21:31

Isparta'da bir ortaokulda tuvaletlerde güvenlik kamerası yerleştirildi. Öğrencierin durumu ailelere bildirmesiyle veliler okula gelerek durumu kayıt altına aldı. Görüntüler teslim edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Okul tuvaletlerinde kamera skandalı: Veliler savcılığa koştu

TUVALETLERDE KAMERA TESPİT EDİLDİ


Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Okul tuvaletlerinde kamera skandalı: Veliler savcılığa koştu

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM İstanbul için kar alarmı verdi! Okulların açılacağı sabah 5 ilçede kar bastıracak
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.