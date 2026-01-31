Okul tuvaletlerinde kamera skandalı: Veliler savcılığa koştu

Isparta'da bir ortaokulda tuvaletlerde güvenlik kamerası yerleştirildi. Öğrencierin durumu ailelere bildirmesiyle veliler okula gelerek durumu kayıt altına aldı. Görüntüler teslim edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TUVALETLERDE KAMERA TESPİT EDİLDİ



Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.