Okuldan atılan öğrenci dehşet saçtı! Nöbetçi öğretmeni bıçaklayıp kayıplara karıştılar

Dehşete düşüren olay Samsun'da bir lisede meydana geldi. Daha önce okulda öğrenciyi bıçakladığı için okuldan atıldığı öğrenilen M.C., yanına arkadaşı A.E.K.'yi de alarak atıldığı okula gitti.

OKUL TUVALETİNDE SAKLANDILAR

Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler 52 yaşındaki nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert tuvalete doğru giderken okulun koridorunda 2 şahısla karşılaştı. Öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.

ÖĞRETMENE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine bıçakla öğretmene saldıran M.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Umut Mert Deniz, tedavi altına alındı. Yaralı öğretmen, saldırganları öğrencilere zarar vermemeleri için okuldan dışarı çıkarmak isterken kendisine saldırdıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.