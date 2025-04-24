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 | Bengül Arıca

Okuldan atılan öğrenci dehşet saçtı! Nöbetçi öğretmeni bıçaklayıp kayıplara karıştılar

Samsun'da daha önce okulda öğrenciyi bıçakladığı için okuldan atılan M.C. bıçakla okula gidip dehşet saçtı. Önce okul tuvaletinde saklanan saldırganlar koridorda karşılaştıkları nöbetçi öğretmene bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 15:55

Dehşete düşüren olay Samsun'da bir lisede meydana geldi. Daha önce okulda öğrenciyi bıçakladığı için okuldan atıldığı öğrenilen M.C., yanına arkadaşı A.E.K.'yi de alarak atıldığı okula gitti.

Okuldan atılan öğrenci dehşet saçtı! Nöbetçi öğretmeni bıçaklayıp kayıplara karıştılar

OKUL TUVALETİNDE SAKLANDILAR

Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler 52 yaşındaki nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert tuvalete doğru giderken okulun koridorunda 2 şahısla karşılaştı. Öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.

Okuldan atılan öğrenci dehşet saçtı! Nöbetçi öğretmeni bıçaklayıp kayıplara karıştılar

ÖĞRETMENE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine bıçakla öğretmene saldıran M.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Umut Mert Deniz, tedavi altına alındı. Yaralı öğretmen, saldırganları öğrencilere zarar vermemeleri için okuldan dışarı çıkarmak isterken kendisine saldırdıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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