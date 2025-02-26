Okullar yarın var mı? (27 Şubat 2025) Kar tatili haberleri peş peşe!

Yurt genelinde birçok noktada kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bazı illerde kar nedeniyle valilik kararıyla okullar tatil edildi. 27 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte tatil olan il ve ilçeler…

Türkiye’de soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Karadeniz’de etkili olan kar nedeniyle bazı kentlerden kar tatili haberleri peş peşe geldi. Artvin Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yarın Yusufeli hariç eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası yaşanan don ve buzlanma nedeniyle 4 ilçenin tamamında, 7 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmı olarak 1 günlük ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VAN

Doğu Anadolu’da da kar etkisini sürdürüyor. Van'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Saray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.