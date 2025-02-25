Giresun'da bir kişi kardan yaptığı gelinle evlendi! Adını da 'Münire' koydu

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de sıra dışı bir düğün gerçekleşti. Köy halkından Osman Karadeniz, yoğun kar yağışının ardından yaptığı kardan gelin için eğlenceli düğün merasimi düzenledi. Şık bir takım elbise giyerek kardan geline ‘Münire’ adını veren Karadeniz, takı töreni de yapmayı ihmal etmedi. Köy sakinlerinin de katılım sağladığı bu eğlenceli etkinlikte, takı merasiminin ardından horon oynandı. 'Hayatımın aşkını buldum' diyerek şakalaşan Karadeniz’in bu anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.