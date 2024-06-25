Okumanın yaşı yok! 63 yaşındaki İsmail Amca 8'inci üniversitesinden mezun oldu

25 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:47

Üç yaşından beri epilepsi hastasıydı! Çığır açan yöntemle nöbetlerinden kurtuldu

Üç yaşından beri epilepsi hastasıydı! Çığır açan yöntemle nöbetlerinden kurtuldu

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Mezuniyet töreninde en dikkat çekende Adalet bölümünü birincilikle bitiren 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur oldu.

İlerleyen yaşına rağmen okuma azminden vazgeçmeyen İsmail Amca, kendinden 40 yaştan fazla küçük olan sınıf arkadaşlarıyla birlikte diploma almanın heyecanını yaşadı.

1 BUÇUK YAŞINDA İKİZ EVLADI VAR

8. kez üniversite diploması almaya hak kazanan Güzelmansur, üstün başarı belgesini 1 buçuk yaşındaki ikiz evlatları; Yusuf ve Hasan ve eşi Semira ile birlikte aldı.

OKUMADIĞI BÖLÜM YOK

35 yıldır üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren ve okuduğu bölümleri sıralayan İsmail Güzelmansur, “Antakya Meslek Yüksekokulu öğrencisiydim, bugün mezun oldum. Bölüm birincisiyim, okul ikincisiyim. 8.üniversite diplomamı aldım bugün, 63 yaşındayım.

Ben ilk üniversitemi bitirdiğimden beridir hep öğrenci olmuşumdur. Hiçbir zaman eğitimime ara vermedim. Hem iş hayatım hem de eğitim hayatım beraber devam etmiştir. 35 yıldır öğrenciyim.

Maliye bölümü, Bilgisayar programcılığı bölümü, Lojistik bölüm, ilköğretim öğretmenliği, veteriner teknikerliği, işletme yükseklinsans, kamu yönetimi yüksek lisans ve adalet bölümlerini okudum.

Duyanlar okuma azmime şaşırıyorlar. Böyle bir örnek Hatay bölgesinde yok. 8.diplomamı çocuklarımla beraber aldım. Onların hatırasına ithaf ediyorum, çocuklarım 1 buçuk yaşındalar ve ikizler. İsimleri Yusuf ve Hasan, hele onların katılmasıyla çok mutlu oldum.” dedi.

'HADDİNDEN FAZLA AZİMLİ'

Eşinin azmini takdir eden Semira Güzelmansur, “18 yıldır evliyiz, 32 yıldır ortak çalışıyoruz. Benim ilk üniversitem iktisat bölümü, ikinci üniversitem işletme programcılığı bölümü. Biz beraber okuduk diyebilirim, eşimin azmi benimkinin 3-5 katı diyebilirim. Eşim haddinden fazla azimli birisi.” ifadelerini kullandı.