 | Yasin Aşan

Onlarca keklik köye inip yiyecek aradı

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı kekliklerin de hayatını zorlaştırdı. Geçitli köyünde, dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan keklikler yerleşim alanlarına indi. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, bölgede acil yemleme çalışması yapılmasını istedi.

Onlarca keklik köye inip yiyecek aradı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 09:02

Yurt genelinde görülen olan soğuk ve yağışlı hava, Hakkari'de de etkisini sürdürüyor. Hakkari'deki yoğun kar yağışı, bölgedeki yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Hakkari'deki Geçitli köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan keklikler yerleşim alanlarına indi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulması üzerine keklik sürülerinin doğal yaşam alanlarında beslenemediği belirtildi. Bu durum nedeniyle onlarca keklik, Geçitli köyünde yiyecek aradı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

O anlara tanıklık eden köy sakinleri, kekliklerin aç kaldığını ifade ederek Hakkâri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulundu. Vatandaşlar, bölgede acil yemleme çalışması yapılmasını istedi.

Yetkililer ise kar yağışının halen devam ettiğini belirterek, yağışların etkisini kaybetmesinin ardından bölge genelinde yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

#Yaşam
#Yaşam
