Ordu'da mayın paniği! Dalış faaliyetleri durduruldu: SAS ekipleri bölgede

Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağında denize giren dalgıçlar mayın paniği yaşadı. 1,5 metre çapında mayın olduğu değerlendirilen cisim ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler cismin patlamış bir mayın olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bölgede güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

FÜNYELERİ SAĞLAM OLABİLİR

Sualtında cismi gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney, "Perşembe ilçesine bağlı Sülüburnu mevkisinde, Yason Burnu Adası'nın 700 metre batısında bulunan bir koydayız. Biz bu yıl su altı dalış ve eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Burada dalış yaparken karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini öngördük. Ortalama 1,5 metre büyüklüğünde ve 7-8 metre derinlikte. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi'ndeki arkeolojik arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söylediler" dedi.

SAS EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

Yapılan görüşmeler sonrasında bölgede SAS ekiplerinin incelemelerde bulunacağını kaydeden Güney, "Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul'dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak" şeklinde konuştu.