Ordu'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

15 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.