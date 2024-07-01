Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu 

Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:05
Ordu&#039;yu gezen Alman turist Müslüman oldu 

Ordu'ya turistlik gezi için gelen Alman vatandaşı, Müslüman olmaya karar verdi. Angelo Priamo isimli Alman vatandaşına Müftü İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Ordu'ya turistlik gezi için gelen Alman vatandaşı, Müslüman olmaya karar verdi. Angelo Priamo isimli Alman vatandaşına Müftü İslamiyet hakkında bilgi verdi. 

Almanya'da yaşamını sürdüren ve oradaki Türk arkadaşlarıyla Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'ya gelen Priamo, İslamiyet'ten etkilenerek Müslümanlığa geçmeye karar verdi.

Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu  - 1. Resim

İL MÜFTÜSÜ İSLAMİYET HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet detaylı bilgiler verdi.

Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu  - 2. Resim

"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." diyerek güzel temennilerde bulundu.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...