Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:05
Ordu'ya turistlik gezi için gelen Alman vatandaşı, Müslüman olmaya karar verdi. Angelo Priamo isimli Alman vatandaşına Müftü İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Ordu'ya turistlik gezi için gelen Alman vatandaşı, Müslüman olmaya karar verdi. Angelo Priamo isimli Alman vatandaşına Müftü İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Almanya'da yaşamını sürdüren ve oradaki Türk arkadaşlarıyla Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'ya gelen Priamo, İslamiyet'ten etkilenerek Müslümanlığa geçmeye karar verdi.
İL MÜFTÜSÜ İSLAMİYET HAKKINDA BİLGİ VERDİ
İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet detaylı bilgiler verdi.
"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." diyerek güzel temennilerde bulundu.
Kaynak: TGRT Haber