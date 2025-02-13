Organize suç örgütü, fotokapana böyle yakalandı! 5 yıldır terör estirmişler: 11 aylık takibin ardından çökertildiler

Marmara ve Ege bölgelerinde 11 aylık takip sürecinde yalnızca telsizle iletişim kuran örgüt üyelerinin, 9 farklı ilden çıkıp İstanbul'da bir araya geldikleri ve buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkarak hedeflerine varmadan önce özel soygun kıyafetleri giydikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, kurdukları fotokapanlar sayesinde 33 örgüt üyesini belirleyerek 9 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve şüphelileri yakaladı. Örgüt lideri ile diğer üyelerin, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması kapsamında tüm banka hesaplarına bloke konulurken, bazı mal varlıkları ve araçları hakkında da savcılık tarafından tedbir kararı alındı.

SON 5 YILDA TERÖR ESTİRMİŞLER

Bursa ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 5 yıl içinde Ege ve Marmara bölgelerinde, özellikle kuruluş aşamasındaki iş yerleri, şantiyeler ve fabrikalarda gerçekleşen bakır enerji nakil kablosu hırsızlığı, çelik kasa hırsızlığı, nitelikli yağma ve silahlı gasp olaylarını araştırdı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin, işletme çalışanlarına yönelik nitelikli yağma yaptıkları, silah kullanmaktan çekinmedikleri ve güvenlik görevlileri veya bekçiler üzerinde silahlı baskı kurarak kasa hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgütün, 6136 sayılı kanuna muhalefet ederek silah kaçakçılığı suçuna da karıştığı tespit edildi.

9 FARKLI İLDEN BİR ARAYA GELDİLER

Bursa/Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve son 5 yılı kapsayan soruşturma çerçevesinde, 11 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda 9 farklı ilden gelen 15 kişinin İstanbul’da buluşarak 3 minibüsle Muğla’ya doğru hareket ettikleri saptandı. Örgüt üyelerinin yolculuk sırasında kıyafet değiştirerek soygun sırasında kullanacakları özel kıyafetleri giydikleri, maske ve eldiven taktıkları belirlendi. Muğla’daki bir fabrikaya düzenlenen silahlı baskında, içerisinde toplam 52 milyon lira değerinde döviz ve senet bulunan iki çelik kasanın çalındığı tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, fotokapan operasyonuna start veren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve KOM Şube ekipleri şüpheli şahısların kullandıkları güzergahlara özel kurulan fotokapanların da bulunduğu binlerce kamera görüntüsünden suç örgütü üyelerini tek tek belirledi.

Bursa ve ilçeleri ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya olmak üzere toplam (9) ilde bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Zana lakaplı M.T.'nin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da çok sayıda vatandaş ve işletmeyi mağdur ettikleri tespit edilen örgüt üyelerinin ev ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 7 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet suçta kullanıldığı tespit edilen (1 adet minübüs, 1 adet 4X4 pikap) araç, 187 bin tl nakit para, piyasa değeri 775 bin tl olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Jandarma Komutanlığına getirilen 33 kişi sorgulamalarının ardından Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Karacabey Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 33 şüpheliden aralarından örgüt lideri M.T.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.