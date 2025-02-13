Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Organize suç örgütü, fotokapana böyle yakalandı! 5 yıldır terör estirmişler: 11 aylık takibin ardından çökertildiler

Marmara ve Ege'de 9 farklı ilde fabrika ve iş yerlerini hedef alarak silahlı kasa hırsızlığı, gasp ve yağma suçları işleyen suç örgütü, 'Fotokapan Operasyonu' ile çökertildi. 5 yıldır bölgede terör estirdikleri tespit edilen suç örgütünün, soygun sırasında bölgeye gelişleri, araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar fotokapanına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:01

Marmara ve Ege bölgelerinde 11 aylık takip sürecinde yalnızca telsizle iletişim kuran örgüt üyelerinin, 9 farklı ilden çıkıp İstanbul'da bir araya geldikleri ve buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkarak hedeflerine varmadan önce özel soygun kıyafetleri giydikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, kurdukları fotokapanlar sayesinde 33 örgüt üyesini belirleyerek 9 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve şüphelileri yakaladı. Örgüt lideri ile diğer üyelerin, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması kapsamında tüm banka hesaplarına bloke konulurken, bazı mal varlıkları ve araçları hakkında da savcılık tarafından tedbir kararı alındı.

SON 5 YILDA TERÖR ESTİRMİŞLER

Bursa ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 5 yıl içinde Ege ve Marmara bölgelerinde, özellikle kuruluş aşamasındaki iş yerleri, şantiyeler ve fabrikalarda gerçekleşen bakır enerji nakil kablosu hırsızlığı, çelik kasa hırsızlığı, nitelikli yağma ve silahlı gasp olaylarını araştırdı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin, işletme çalışanlarına yönelik nitelikli yağma yaptıkları, silah kullanmaktan çekinmedikleri ve güvenlik görevlileri veya bekçiler üzerinde silahlı baskı kurarak kasa hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgütün, 6136 sayılı kanuna muhalefet ederek silah kaçakçılığı suçuna da karıştığı tespit edildi.

9 FARKLI İLDEN BİR ARAYA GELDİLER

Bursa/Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve son 5 yılı kapsayan soruşturma çerçevesinde, 11 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda 9 farklı ilden gelen 15 kişinin İstanbul’da buluşarak 3 minibüsle Muğla’ya doğru hareket ettikleri saptandı. Örgüt üyelerinin yolculuk sırasında kıyafet değiştirerek soygun sırasında kullanacakları özel kıyafetleri giydikleri, maske ve eldiven taktıkları belirlendi. Muğla’daki bir fabrikaya düzenlenen silahlı baskında, içerisinde toplam 52 milyon lira değerinde döviz ve senet bulunan iki çelik kasanın çalındığı tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, fotokapan operasyonuna start veren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve KOM Şube ekipleri şüpheli şahısların kullandıkları güzergahlara özel kurulan fotokapanların da bulunduğu binlerce kamera görüntüsünden suç örgütü üyelerini tek tek belirledi.

Bursa ve ilçeleri ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya olmak üzere toplam (9) ilde bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Zana lakaplı M.T.'nin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da çok sayıda vatandaş ve işletmeyi mağdur ettikleri tespit edilen örgüt üyelerinin ev ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 7 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet suçta kullanıldığı tespit edilen (1 adet minübüs, 1 adet 4X4 pikap) araç, 187 bin tl nakit para, piyasa değeri 775 bin tl olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Jandarma Komutanlığına getirilen 33 kişi sorgulamalarının ardından Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Karacabey Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 33 şüpheliden aralarından örgüt lideri M.T.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir suç örgütü daha çökertildi! Hawala yöntemiyle 20 milyar liralık vurgun yapmışlar!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 organize suç örgütü çökertildi
Bir suç örgütü daha çökertildi! 13 ilde büyük operasyon! 88 kişi yakalandı

Sıkça Sorulan Sorular

SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Suç örgütü, yasa dışı faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir araya gelen, belirli bir hiyerarşi ve organizasyona sahip, sürekli veya uzun vadeli suç işlemeyi hedefleyen gruplardır. Bu örgütler genellikle gasp, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçları sistematik bir şekilde işlerler.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.