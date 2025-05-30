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Orhan Şen açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram öncesi, vatandaşlar 'Hava nasıl olacak?' diye şimdiden araştırmaya başladı bile. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyurdu. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 15:46

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar güncel hava durumunu merakla sorguluyor. Bayramda 'Hava sıcaklıkları kaç derece olacak?' soruları araştırılırken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı geldi.

Orhan Şen açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyurdu. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağını belirten Şen, İstanbul’da ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını söyledi. Vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Orhan Şen açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

YENİ BİR ATMOSFERİK DURUM

Şen, “İstanbul'da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum” ifadelerini kullandı.

Orhan Şen açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?

35 DERECEYİ AŞACAK

5 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir, Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise termometreler 30 derecenin üzerinde seyredecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 Kurban Bayramı 5 Haziran Perşembe arefe ile başlıyor. 6 Haziran Cuma ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak takvimlerde işaretlendi. Dört gün süren dini bayram 9 Haziran Pazartesi akşamı sona eriyor.
ETİKETLER
#istanbul
#türkiye
#yağış
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#kurban bayramı
#orhan şen
#hava-durumu
#Yaşam
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