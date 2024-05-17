Orman Müdürlüğü paylaştı: Ormanda bir hayalet geziyor...

17 May 2024 10:11 - Güncelleme : 17 May 2024 10:13

Kargı Ormanı'nda görüntüsü fotokapana yansıyan vaşak, ormanda bitki örtüsüyle kendini kamufle etti. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) de görüntülenen vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ormanların hayaleti olarak adlandırılıp kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinden olan vaşağı fotokapanla Gürhan Gürkaynak fotoğrafladı.

AVLANMAK YASAK!

Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşağın engebeli arazilerde ve genellikle çam ormanlarında yaşadığının belirtildiği paylaşımda avlanılmasının yasak olduğuna vurgu yapıldı.

"KARGI ORMANLARINDA BİR HAYALET GEZİYOR"

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanda görüntülenen vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından; “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz? notuyla paylaştı.