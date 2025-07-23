Orman yangınında en çarpıcı görüntüler! Alevlerin kalbinde mücadele

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı. Dumanların Eskişehir'e ulaştığı korkunç yangında en çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların, metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi.

Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.

CESARET, FEDAKARLIK, MÜCADELE

Felaketin en çarpıcı anlarını gösteren görüntülerde; alevlerin bir anda yön değiştirmesiyle ekiplerin nasıl zorlandığı, ormanın derinliklerine sıçrayan yangına ulaşmak için engebeli arazide nasıl ilerledikleri net bir şekilde görüldü. Isı, duman ve ateşin oluşturduğu tehdit altında süren bu mücadele, yangınla savaşın sadece araç ve ekipmanla değil, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verildiğini de gözler önüne serdi.

Yangının ilk anından itibaren sahada olan, çoğu zaman isimleri dahi bilinmeyen orman personeli ve destek ekiplerinin, alevlerin en yoğun olduğu noktalarda durmaksızın sürdürdüğü mücadele görüntülere damga vurdu.