Ormanların kahramanlarından kaplumbağa can suyu

İstanbul
Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde, geçtiğimiz günlerde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında alevler arasında mahsur kalan bir kaplumbağa fark edildi.
İtfaiye erinin can suyu vererek serinlettiği kaplumbağa, kısa sürede toparlandı.
Yürekleri ısıtan o anlar ise kameraya yansıdı.
Türkiye'de son haftalarda meydana gelen orman yangınlarında ciğerlerimiz kül oldu.
Yangınların devam ettiği bölgelerde alevleri kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.