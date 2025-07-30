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30.07.2025

CİĞERLERİMİZ YANDI!

Türkiye'de son haftalarda meydana gelen orman yangınlarında ciğerlerimiz kül oldu... Yangınların devam ettiği bölgelerde alevleri kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.. İşte yangın bölgelerinde son durum... 

Tarih 09:10

ORHANELİ-HARMANCIK YANGINI 5. GÜNÜNDE

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor. 

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Tarih 09:06

ALEVLER İÇİNDE MAHSUR KALAN KAPLUMBAĞAYA CAN SUYU

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kaplumbağaya itfaiye personelinin can suyu verdiği anlar yürekleri ısıttı.

Tarih 01:00

ATIKLARDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. 

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Tarih 22:45

ÇANKIRI'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşoşar, Çankırı'nın yapraklı ilçesinde çıkan orman yangının ilerleyişinin durduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla kısmen kontrol altona aldık diyebiliriz. İlerleme tamamen durdu" dedi.

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