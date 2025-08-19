Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni patladı 10 araca çarpıp kanala uçtu

Korkunç kaza Nevşehir'de yaşandı. Freni patlayan bir kamyon, yokuş aşağı kontrolsüzce ilerlemeye başladı. 10 araca çarparak yavaşlayan kamyon, sulama kanalına düşerek durabildi. 6 kişinin yaralandığı kaza an be an kameralara yansıdı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni patladı 10 araca çarpıp kanala uçtu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 19:28

'de sürücüsü henüz belirlenemeyen Göreme beldesine gelirken bir anda freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni patladı 10 araca çarpıp kanala uçtu


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve ekipleri sevk edildi.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni patladı 10 araca çarpıp kanala uçtu


Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkartıldı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni patladı 10 araca çarpıp kanala uçtu


Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

