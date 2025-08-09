Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Ortalık savaş alanına döndü! Kars'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kars-Ani karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasına, bir traktör, bir süt kamyoneti ve bir otomobil karıştı. Feci kazada yaralanan 4 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
23:30
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
23:34

’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. ; Kars-Ani karayolunda meydana geldi. Ani’den Kars’a seyir halindeki 2 römorklu traktöre, Süt taşıyan çarpı. Süt kamyonetinden koparak yola düşen süt deposuna çarpmamak için kaçan otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü! Kars'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yol güvenliğini alarak trafiğe tek şeritten verirken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Daha sonra araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan B.İ. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Ortalık savaş alanına döndü! Kars'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

"KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Kars-Ani karayolunda meydana gelen kazada traktörün römorklarında bulunan otlar etrafa savrulurken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Süt kamyonetinin üzerinde bulunan süt depolarından birisi ise koparak yolun karşı tarafına savruldu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
#kaza
#kars
#ölüm
#traktör
#yaralanma
#Kamyonet
#Yaşam
