Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Osman Gazi fethetmişti, bölgenin en stratejik noktası! 1850 yıllık yapıya tarihi zarar

Sakarya'da bulunan Osman Gazi döneminde fethedilen Karaceyş Kalesi definecilere direniyor. 1850 yıllık kale ayakta kalma mücadelesi veriyor.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 16:18

Türkiye’de eski medeniyetlere ait keşfedilen yapı ve yerleşim yerleri definecilerin hedefi olabiliyor. ’da Bizans döneminden kaldığı değerlendirilen 1850 yıllık Paşalar Kalesi eski adıyla Karaceyş Kalesi tahrip edildi.

Sakarya'da bulunan ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 1850 yıllık Paşalar Kalesi, definecilerin tahribatı sonucu büyük ölçüde zarar görmüştür.
Kale, Bizans döneminde inşa edilmiş olup 1314 yılında Osman Gazi tarafından fethedilmiştir.
Pamukova ve Geyve ovalarını gören stratejik bir noktada bulunan kalenin güney kısmı küçük taşlardan, kuzey kısmı ise iri kesme taşlardan yapılmıştır.
Define avcılarının verdiği zarar sonucu kalenin sadece yüzde 20'lik bir kısmı ayaktadır.
Kale hakkında bilgi veren Ahmet Şen, yapının restore edilmesi durumunda ekonomik değer katacağını belirtmiştir.
Şen, yetkililerin ve siyasilerin kaleye sahip çıkmadığını ve bu durumun defineciliği teşvik ettiğini ifade etmiştir.
OSMAN GAZİ DÖNEMİNDE FETHEDİLDİ

Karaceyş Kalesi, surların yapımında kullanılan taşlardan, sütun kaidelerinden, mimari tarzından Bizans döneminde yapıldığı düşünülüyor. Pamukova ve Geyve ovalarını adeta kuşbakışı gören kalenin 1314 yılında Osman Gazi döneminde fethedildiği biliniyor. Güney kısmı küçük boyutlardaki taşlardan kuzey kısmı ise iri kesme taşlardan oluşan kalede, çok az miktarda mimari kalıntılar ve kemer bulunuyor.

Bölgenin stratejik noktalarından biri olan kalede yıllar içerisinde büyük tahribat meydana gelirken, define avcılarının verdiği zarar tarihi yapıyı adeta harabeye çevirdi. Define avcıları tarafından delik deşik edilen kalenin sadece yüzde 20'lik bir kısmı ayakta duruyor.

DEFİNECİLERE RAĞMEN KALE HALEN DİRENİYOR

Kale hakkında bilgi aktaran Ahmet Şen, "Sakarya'nın en büyük tarihi değerine sahip olan, 5. ve 6. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edilen kale, bölgeye hakim bir noktada. Gelebilecek tehlikelere karşı yaklaşık 100 metre boyunca bir sur inşa etmişler. Kalenin doğu kısmında sarp kayalıklar olduğu için sadece duvar örmüşler, güney kısmından gelebilecek tehlikeler için mancınık bölgesi yapmışlar. Sakarya'nın en büyük tarihi değerine ne kurumlar ne siyasiler sahip çıkıyor. Ben 2019-2024 döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi iken birçok kez gündeme getirdim ama herhangi bir çalışma yapılmadı, hala da yapılmıyor. D-650 kara yolundan günde yaklaşık 45 bin araç geçiyor ve Paşalar Kalesi'ne 2 kilometre. Eğer bu kale restore edilirse buraya her gün en az 40-50 araç gelir ve ekonomik değer katar. Her ilçenin kendine göre zengin kaynakları var. Burası 1850 yıllık bir yapı, kırıyorlar, döküyorlar ve her gün defineciler geliyor. Definecilerin kırıp, dökmelerine rağmen bile kale direniyor ve ‘Ben buradayım' diyor" dedi.

"ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMIYORUZ"

Kale hakkında yazdığı şiiri okuyan Şen, "Biz bu zenginlikleri seviyoruz ve insanlarda bu zenginlikleri yaşasın istiyoruz, mücadele ediyoruz. Biz, ülkemizin zenginliklerine sahip çıkmıyoruz. Maalesef biz siyasiler particilikle oynuyoruz ve bu zenginlikleri insanlarla buluşturamıyoruz ama inşallah buluşturacağız. Kalenin duvarlarında resimler, tablolar ve defineciler onların hepsini indirmiş. Halbuki orada hiçbir şey yok ama restore edilse hiç kimse bu kaleyi sökmeye cesaret edemez. Sahip çıkmadığımızdan dolayı burası definecilerin meskeni oldu. Ben buraya 3 sene önce torunlarımı getirdim ve kırılan yerleri görünce çocuklar bile üzüldü. Biz istiyoruz ki gelecek nesle güzel hatıralar bırakalım, bize kalanlara onlar sahip çıksın" diye konuştu.

