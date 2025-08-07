Menü Kapat
TGRT Haber
28°
SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Osmaniye'de inek sağarken elektrik akımına kapıldılar

Osmaniye'de inek sağarken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı...

Osmaniye'de inek sağarken elektrik akımına kapıldılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 21:08

Osmaniye’nin ilçesinde inek sağımı sırasında yaşanan elektrik kaçağı 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, Düziçi ilçesinin Ellek beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Osman M., evinin ahırında sağım makinesiyle ineğini sağmak isterken makinedeki elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yardım etmek isteyen akrabaları İsmail C. ve Eren C. de elektrik akımına maruz kaldı. Olayı fark eden diğer vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde akıma kapılan 3 kişi kurtuldu.

Olay komşuların zamanında müdahalesiyle daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi. Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TGRT Haber
