Osmaniye’de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu. Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Zaman zaman kediden kaçan fare, yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.