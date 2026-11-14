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Yaşam
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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:24

Osmaniye’de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin dakikalar süren oyunu, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:24

ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu. Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Zaman zaman kediden kaçan , yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
#kedi
#fare
#kadirli
#Savrun Çayı
#Yaşam
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