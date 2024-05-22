Otelde günlerce konakladı, parayı ödemeden tüydü

22 May 2024 09:15 - Güncelleme : 22 May 2024 09:19

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir otele gelen Zarnıgor C. ile Mustafa Emrah A. 81 gün konakladı. Konakladığı günlerin bir kısmının ücretini ödeyen Altunbaş, kalan ücreti ödememek bir plan yaptı.

PASAPORT VE KİMLİĞİNİ BIRAKIP KAÇTI

13 Mayıs tarihinde önce kız arkadaşını otelden çıkaran şahıs, daha sonra geri geleceğini söyleyerek kendisi de otelden ayrıldı. Otel’de pasaport ve kimliğini bırakıp çıkan şahıs ortadan kayboldu.

Otel işletmecisi olan Ayşegül Saçan borcunu ödemeyen şahsı aradıklarında kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etti.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÇIKARTTI SONRA KENDİ ÇIKTI

Otelde sevgilisiyle birlikte 81 gün konaklayan şahsın, otel yönetiminin ödeme talep etmesi üzerine gece saatlerinde personelleri oyalayarak önce sevgilisini daha sonra geri geleceğini beyan ederek kendisinin otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlar üzerine işletmeci Ayşegül Saçan polise giderek durumdan şikayetçi oldu.