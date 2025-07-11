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 | Onur Kaya

Otomobil refüje çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta otomobilin refüje çarpıp devrildiği kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 01:58

'ın Selim ilçesinde akşam saatlerinde ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. tipi bir otomobil refüje çarptıktan sonra devrildi.

Cengiz Ö. (60) yönetimindeki otomobil, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, BİRİ AĞIR 4 YARALI

Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar Selim ilçesi ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınan Mevlüt Ö'nün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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