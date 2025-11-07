Otomobil takla attı, evin duvarına girdi! Feci kazada sürücü kurtarılamadı

Mersin'in Silifke ilçesinde M. B. U idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak evin duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.