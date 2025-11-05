Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza! Hatalı şerit değiştiren araç yüzünden takla attı

Kadıköy Avrasya Tüneli girişinde zincirleme trafik kazası! 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kazada Ömer Canpolat idaresindeki hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki araç ile şerit değiştirirken çarpıştı. Yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener isimli sürücü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştı. Ergener idaresindeki aracın çarpmasıyla hafif ticari araç yan yattı. Kazanın şokunu yaşayan aile polis ekiplerince sakinleştirilirken, araçtan çıkarılan çocuk ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.