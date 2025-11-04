Otomobilin önüne geçmeye çalıştı, kaza kaçınılmaz oldu!

İstanbul Fatih'te bir otomobil kavşakta önüne geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Fatih Vatan Caddesi'nde saat 16.00 sıralarındaki kazada Aksaray yönünde ilerleyen motosiklet aracın önüne geçmeye çalışınca çarpışma meydana geldi. Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.