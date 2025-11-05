Ne altın ne dolar, işte yılın en çok kazandıran yatırım aracı! 100 bin TL, hangi yatırım aracıyla ne kadar oldu?

İŞTE BU YIL EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

Tüm değişim oranları ve değer farklılıklarına bakıldığında bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. İkinci sırada altın gelirken euro doları geride bırakarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı olma özelliğini elde etti.

Diğer yandan parasını bitcoin ve ethereuma yatıranların kazancı olmazken, ufak çaplı kazanç kayıplarının yaşandığı da görüldü.