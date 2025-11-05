Ne altın ne dolar, işte yılın en çok kazandıran yatırım aracı! 100 bin TL, hangi yatırım aracıyla ne kadar oldu?

Kategoriler
Altın, döviz ve kripto para piyasası yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle şekillenirken, dünya çapında milyonlarca kişi parasını yatırım araçlarında değerlendiriyor. 1 Ocak 2025 tarihinde parasını farklı araçlara yatıran kişilerin kazançları da yıl sonuna yaklaşırken değişiklik gösteriyor. Peki, yılbaşından bu yana hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? İşte altın, gümüş, dolar, euro ve bitcoinde görülen değişim oranları…
Yaşanan son dakika gelişmeleri, ülke ve dünya siyaseti ve doğal afetler gibi pek çok konu piyasalarda ciddi değişikliklere neden oluyor. Özellikle merkez bankalarının faiz oranları ile ilgili açıklamalar döviz kurunda sıçramalara yol açmıştı. Altın ve gümüş gibi değerli madenler ise yıllar süren sessizliğine son yıllarda damga vurdu. Ekonomistler piyasalardaki dalgalanmaların bir süre daha devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunurken, yatırım yapmayı planlayanların aklında hep aynı soru var: En çok hangi yatırım arası kazandırır? Bu kapsamda biz de 1 Ocak 2025 tarihinden bugüne altın, gümüş, dolar, euro ve bitcoinde yaşanan değişimleri inceledik. Yılbaşında 100 bin TL olan paranın farklı yatırım araçları ile bugün ne kadara ulaştığını bulduk…
1 Ocak 2025 tarihinde gram altın fiyatı 2.971 TL iken 5 Kasım 2025 tarihinde 5.388 TL’ye ulaştı.
Gram altın sene başından bu yana yüzde 81,35 oranında artış yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında altına yatıran bir kişinin bugün parası 181.350 TL oldu.
1 Ocak 2025 tarihinde gram gümüş fiyatı 32.43 TL iken 5 Kasım 2025 tarihinde 64.82 TL’ye ulaştı.
Gram gümüş sene başından bu yana yüzde 99,87 oranında artış yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında gümüşe yatıran bir kişinin bugün parası 199.870 TL oldu.
1 Ocak 2025 tarihinde dolar 35.36 TL iken 5 Kasım 2025 tarihinde 42.11 TL’ye ulaştı.
Dolar sene başından bu yana yüzde 19,08 oranında artış yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında dolara yatıran bir kişinin bugün parası 119.080 TL oldu.
1 Ocak 2025 tarihinde euro 36.60 TL iken 5 Kasım 2025 tarihinde 48.42 TL’ye ulaştı.
Euro sene başından bu yana yüzde 32,29 oranında artış yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında euroya yatıran bir kişinin bugün parası 132.290 TL oldu.
1 Ocak 2025 tarihinde bitcoin 104.737 dolar iken 5 Kasım 2025 tarihinde 101.909 dolara düştü.
Bitcoin sene başından bu yana yüzde 2,70 oranında değer kaybı yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında bitcoine yatıran bir kişinin bugün parası 97.300 TL’ye düştü oldu.
1 Ocak 2025 tarihinde ethereum 3.332 dolar iken 5 Kasım 2025 tarihinde 3.319 dolara düştü.
Ethereum sene başından bu yana yüzde 0,39 oranında değer kaybı yaşadı.
100 bin TL parasını yılbaşında ethereuma yatıran bir kişinin bugün parası 99.610 TL’ye düştü oldu.
Tüm değişim oranları ve değer farklılıklarına bakıldığında bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. İkinci sırada altın gelirken euro doları geride bırakarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı olma özelliğini elde etti.
Diğer yandan parasını bitcoin ve ethereuma yatıranların kazancı olmazken, ufak çaplı kazanç kayıplarının yaşandığı da görüldü.