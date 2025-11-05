Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında taktığı rozet ve yüzüğü sosyal medyada gündem oldu. Sivas'taki Çifte Minareli Medrese'yi anımsatan aksesuarların üzerindeki sembolleri Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş yorumladı.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi
Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan 'nin taktığı rozet ve yüzük üzerindeki Kufi yazının Mâ'kılî hattı olarak adlandırılan stil kullanılarak aksesuarlara işlenen "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azim" (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir) ifadesi sosyal medyada dikkat çekmişti. Bahçeli'nin konuşmasında Cumhur İttifakı ve 29 Ekim törenlerine katılmamasına yönelik eleştirilere cevaben yaptığı konuşmasıyla ilişkilendirildi.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi

AKILLARA SİVAS'TAKİ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin yüzük ve rozeti 'ta bulunan Çifte Minareli Medrese'yi akıllara getirdi.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi

1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan medresenin minarelerinde, Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki motiflere benzer motifler yer alıyor.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi

"MÂ'KILÎ HAT"

Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, rozet, yüzük ve minarelerdeki motiflerin Kufi yazının Mâ'kılî hattı olarak isimlendirilen tarzı olduğunu belirterek, "Medresesinin minarelerinde kareye yakın birer pano yer alır. Mâ'kılî yazı tarzıyla işlenmiş bu panoda, firuze ve patlıcan moru sırlı çiniler ile tuğladan oluşan bir düzenleme görülür. Kuzeyde yer alan minarede geometrik esasa dayanan bu yazı tarzında, bütün harfler köşelidir. Bezemede, "Allah" ismi dört farklı yönde yerleştirilerek verilmiştir. 2007-2008 yılında yapılan onarımlarda, eksik çiniler yenilenmiş, yazı panosu tamamlanmış ve sırı dökülen çiniler boyanmıştır. Ancak, mevcut panodaki yazılarda ve tamamlamalarda çeşitli hatalar dikkati çekmektedir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi

PEYGAMBER EFENDİMİZİN VE DÖRT HALİFENİN İSMİ YAZILI

Budaktaş, güneyde kalan minaredeki yazının ise restorasyonda deforme edildiğini ifade edip, "Güneydeki minareye çıkışı sağlayan açıklığın hemen üstünde benzer pano yer alır. 2007-2008 yıllarında yapılan onarımlarda, eksik çiniler yenilenmiş ve pano tamamlanmıştır. Ancak, orijinalinde mâ'kılî tarzda yazıların yer aldığı tespit edilen panoda, bugün yazı değil, geometrik gibi görünen düzensiz şekiller bulunmaktadır ve panonun, aslına uygun olmayan bir şekilde onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Panonun zarar görmüş olması ve eski resimlerinin iyi kalitede olmaması nedeniyle, yazıların nasıl bir düzene sahip olduğu, uzun çabalar sonucunda tespit edilebilmiştir. Kur'an harfleriyle mâ'kılî yazı tarzında işlenen panoda sırasıyla; 'Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali' isimleri yer almaktadır. Ebubekir isminde farklı bir uygulama ile karşılaşmaktayız. İlk 'be' harfinin altında bir nokta olması beklenirken, restorasyon öncesi fotoğraflardan seçilebildiği kadarıyla, 'Elif'in ucunun sola doğru uzatıldığı dikkati çekmektedir. Bu durum benzer yazıların yer aldığı uygulamalardan farklıdır" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet ve yüzükteki dikkat çeken mesaj! Akıllara o il geldi
