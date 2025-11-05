Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Karabağ Chelsea maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karabağ Chelsea maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Karabağ Chelsea maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında bugün saat 20.45'te Karabağ ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Karabağ - Chelsea maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 15:04

'nde 4. hafta maçları 2. ve son günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında ekibi , İngiliz takımı ile bugün karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Karabağ - Chelsea maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Chelsea maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Azerbaycan ekibi karşılaşmadan 3 puanı alarak, ilk 24 şansını yükseltmeyi hedefliyor.

Chelsea ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Averaj farkı nedeniyle 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Karabağ karşılaşmada tam kadro sahada olacakken Chelsea'de 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Cole Palmer, Levi Colwill, Benoit Badiashile ve Dario Assugo sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler.

Karabağ - Chelsea maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Borges; Duran, Andrade, Zoubir; Akhundzade

Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Fernandez; Estevao, Pedro, Gittens; Guiu

