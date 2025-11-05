Karabağ Chelsea maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karabağ Chelsea maç kadrosu, muhtemel ilk 11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları 2. ve son günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Azerbaycan ekibi Karabağ, İngiliz takımı Chelsea ile bugün karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Karabağ - Chelsea maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Chelsea maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Azerbaycan ekibi karşılaşmadan 3 puanı alarak, ilk 24 şansını yükseltmeyi hedefliyor.

Chelsea ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Averaj farkı nedeniyle 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Karabağ karşılaşmada tam kadro sahada olacakken Chelsea'de 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Cole Palmer, Levi Colwill, Benoit Badiashile ve Dario Assugo sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler.

Karabağ - Chelsea maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Borges; Duran, Andrade, Zoubir; Akhundzade

Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Fernandez; Estevao, Pedro, Gittens; Guiu