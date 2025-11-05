Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri

Galatasaray'ın Avrupa'daki başarıları incelenirken Ajax ile ikinci kez karşılaşacak GS, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu. Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri de dikkat çekti.

Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 14:50

'nde bu akşam oynanacak olan maçı öncesinde Galatasaray'ın Hollanda takımları ile oynadığı maçların sonuçları araştırıldı.

GALATASARAY'IN AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan Galatasaray, toplamda 331 maçta mücadele etti. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde katılırken 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri

GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI İSTATİSTİKLERİ

Şamp. Kulüpler Kupası: 35O, 12G, 8B, 15M, 42A, 53Y
Şamp. Ligi: 125O, 31G, 31B, 63M, 127A, 216Y
Şamp. Ligi Elemeleri: 34O, 22G, 7B, 5M, 75A, 38Y
Kupa Galipleri Kupası: 32O, 12G, 7B, 13M, 42A, 55Y
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 104O, 40G, 36B, 28M, 168A, 141Y
Süper Kupa: 1O, 1G, -B, -M, 2A, 1Y
Toplam: 331O, 118G, 89B, 124M, 456A, 504Y

Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri

GALATASARAY'IN HOLLANDA TAKIMLARI İLE OYNADIĞI MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine konuk olduğu maçları kazanamadı. GS, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

20.02.2025 – Avrupa Ligi: Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar
13.02.2025 – Avrupa Ligi: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray
30.01.2025 – Avrupa Ligi: Ajax 2-1 Galatasaray
28.11.2024 – Avrupa Ligi: AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray
28.07.2021 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-2 PSV

Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri


21.07.2021 – Şampiyonlar Ligi: PSV 5-1 Galatasaray
31.10.2006 – Şampiyonlar Ligi: PSV 2-0 Galatasaray
18.10.2006 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-2 PSV
30.10.2001 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 2-0 PSV
19.09.2001 – Şampiyonlar Ligi: PSV 3-1 Galatasaray
30.09.1987 – Şampiyon Kulüpler Kupası: Galatasaray 2-0 PSV
16.09.1987 – Şampiyon Kulüpler Kupası: PSV 3-0 Galatasaray

