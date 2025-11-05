Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı öncesinde Galatasaray'ın Hollanda takımları ile oynadığı maçların sonuçları araştırıldı.

GALATASARAY'IN AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan Galatasaray, toplamda 331 maçta mücadele etti. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde katılırken 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI İSTATİSTİKLERİ

Şamp. Kulüpler Kupası: 35O, 12G, 8B, 15M, 42A, 53Y

Şamp. Ligi: 125O, 31G, 31B, 63M, 127A, 216Y

Şamp. Ligi Elemeleri: 34O, 22G, 7B, 5M, 75A, 38Y

Kupa Galipleri Kupası: 32O, 12G, 7B, 13M, 42A, 55Y

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 104O, 40G, 36B, 28M, 168A, 141Y

Süper Kupa: 1O, 1G, -B, -M, 2A, 1Y

Toplam: 331O, 118G, 89B, 124M, 456A, 504Y

GALATASARAY'IN HOLLANDA TAKIMLARI İLE OYNADIĞI MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine konuk olduğu maçları kazanamadı. GS, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

20.02.2025 – Avrupa Ligi: Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar

13.02.2025 – Avrupa Ligi: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

30.01.2025 – Avrupa Ligi: Ajax 2-1 Galatasaray

28.11.2024 – Avrupa Ligi: AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

28.07.2021 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-2 PSV



21.07.2021 – Şampiyonlar Ligi: PSV 5-1 Galatasaray

31.10.2006 – Şampiyonlar Ligi: PSV 2-0 Galatasaray

18.10.2006 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-2 PSV

30.10.2001 – Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 2-0 PSV

19.09.2001 – Şampiyonlar Ligi: PSV 3-1 Galatasaray

30.09.1987 – Şampiyon Kulüpler Kupası: Galatasaray 2-0 PSV

16.09.1987 – Şampiyon Kulüpler Kupası: PSV 3-0 Galatasaray