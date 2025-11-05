Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün Galatasaray'ın maçı mı var, nerede? Ajax ile karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bugün Galatasaray'ın maçı var mı merak edildi. Tüm dünyada takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maç programı da belli oldu. Sarı kırmızılı ekibin mücadele edeceği Ajax maçı için bekleyiş devam ediyor.

Bugün Galatasaray'ın maçı mı var, nerede? Ajax ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:39

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde 'ın maçı var mı araştırılırken oynanacağı stadyum da belli oldu.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın bugün maçı bulunuyor. GS, Hollanda'da bugün ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Müsabaka 23.00'te başlarken ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün Galatasaray'ın maçı mı var, nerede? Ajax ile karşılaşacak

GALATASARAY AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç Ajax'ın evinde oynanacak. Sarı kırmızılı ekip bu akşam rakibine konuk oluyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ederken bu akşam rakibini yenmek için mücadele edecek.

Bugün Galatasaray'ın maçı mı var, nerede? Ajax ile karşılaşacak

GALATASARAY AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmada Galatasaray'ın rakibi olan Ajax, lig etabından 36 takım arasında son sırada yer alıyor. Benfice ile beraber bu bölümde hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en altında yer alıyor.

