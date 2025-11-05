Bugün Galatasaray'ın maçı mı var, nerede? Ajax ile karşılaşacak

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçı var mı araştırılırken oynanacağı stadyum da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın bugün maçı bulunuyor. GS, Hollanda'da bugün Ajax ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Müsabaka 23.00'te başlarken TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç Ajax'ın evinde oynanacak. Sarı kırmızılı ekip bu akşam rakibine konuk oluyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ederken bu akşam rakibini yenmek için mücadele edecek.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmada Galatasaray'ın rakibi olan Ajax, lig etabından 36 takım arasında son sırada yer alıyor. Benfice ile beraber bu bölümde hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en altında yer alıyor.