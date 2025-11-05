Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa yarışı kaldığı yerden devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak olan Galatasaray Ajax maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal da belli oldu. Bu akşam binlerce kişi GS Ajax maçını televizyon kanallarında canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray Ajax maçının yayınlandığı kanal duyuruldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın maçı bu akşam 23.00'te oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Nefes kesen maça saatler kala yayın bilgileri de belli oldu. Bu akşam oynanacak olan maç TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak seyredilebilecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam canlı olarak televizyon ekranlarında yer alacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlarken TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak yayınlanacak olan maçı tüm Türkiye izleyebilecek. Tek yapmanız gereken televizyonlarınızdan TRT 1 kanalını açmak olacak.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürüyor. 23.00'te başlayacak olan karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz. Sarı kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. GS, ikinci maçında Liverpool'u 1-0 yendikten sonra Bodo Glimt'i de 3-1'lik skorla yendi. Bu akşam ise Ajax ile mücadele edecek. İki takım da 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.