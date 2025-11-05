Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

Galatasaray Ajax maçını şifresiz canlı veren kanallar belli oldu. Bu akşam Johan Cruijff Arena'da oynanacak olan karşılaşma 23.00'te başlarken televizyon ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. Sarı kırmızılı ekibin Ajax ile mücadelesine saatler kala taraftarlar şifresiz maçı izleyebileceği kanalları araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 13:37

'nde kupa yarışı kaldığı yerden devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak olan maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal da belli oldu. Bu akşam binlerce kişi GS Ajax maçını televizyon kanallarında canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

GALATASARAY AJAX MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray Ajax maçının yayınlandığı kanal duyuruldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın maçı bu akşam 23.00'te oynanırken ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar müsabakayı bu akşam şifresiz olarak TRT 1 kanalından takip edebilecek.

Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

GALATASARAJ AJAX MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Nefes kesen maça saatler kala yayın bilgileri de belli oldu. Bu akşam oynanacak olan maç TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak seyredilebilecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam canlı olarak televizyon ekranlarında yer alacak.

Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

GALATASARAY AJAX MAÇINI BEDAVA NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlarken TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak yayınlanacak olan maçı tüm Türkiye izleyebilecek. Tek yapmanız gereken televizyonlarınızdan TRT 1 kanalını açmak olacak.

Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE NEREDEN YAPILIR?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürüyor. 23.00'te başlayacak olan karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz. Sarı kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. GS, ikinci maçında Liverpool'u 1-0 yendikten sonra Bodo Glimt'i de 3-1'lik skorla yendi. Bu akşam ise Ajax ile mücadele edecek. İki takım da 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler
Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları
Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#canlı yayın
#deplasman
#ajax
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.