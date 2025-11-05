Konya'da patlama sesi duyuldu son dakika! Konya'da patlama sesi deprem sanıldı, gerçek başka çıktı

Bugün Konya'da duyulan patlama sesinin ardından vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU SON DAKİKA?

5 Kasım Çarşamba günü 15.00 civarında Konya'da duyulan patlama sesinin nedeni ortaya çıktı. Savaş uçaklarının eğitim yapmasından dolayı sonik patlama sesi duyuldu. Bugün Konya'da F16 savaş uçaklarının eğitim uçuşu yapmasından dolayı kuvvetli bir patlama sesi ortaya çıktı.

KONYA'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

5 Kasım Çarşamba günü Konya'da birçok kişi sosyal medyada patlama sesi duyduğunu iddia etti. Yüksek sesin nedeni ise eğitim yapan F16 savaş uçakları oldu. Konya semalarında savaş uçakları eğitim uçuşu yapıyor.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün öğle saatlerinde gelen yüksek ses, vatandaşlar tarafından deprem sanıldı. F16 savaş uçaklarının eğitim yapmasından dolayı ortaya çıkan sonik patlama sesi birçok kişi tarafından deprem olarak algılandı. Konya'da herhangi bir deprem olmazken eğitim uçuşu nedeniyle savaş uçaklarından sonik patlama duyuldu.