TGRT Haber
16°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Konya'da patlama sesi duyuldu son dakika! Konya'da patlama sesi deprem sanıldı, gerçek başka çıktı

Konya'da deprem mi oldu merak edilirken birçok kişi Konya'da patlama sesi duyduğunu paylaştı. X platformunda yer alan bilgilere göre vatandaşlar Konya'da patlama olduğunu iddia etti.

Konya'da patlama sesi duyuldu son dakika! Konya'da patlama sesi deprem sanıldı, gerçek başka çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
14:59
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
15:05

Bugün 'da duyulan patlama sesinin ardından vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU SON DAKİKA?

5 Kasım Çarşamba günü 15.00 civarında Konya'da duyulan patlama sesinin nedeni ortaya çıktı. Savaş uçaklarının eğitim yapmasından dolayı sonik patlama sesi duyuldu. Bugün Konya'da F16 savaş uçaklarının eğitim uçuşu yapmasından dolayı kuvvetli bir patlama sesi ortaya çıktı.

Konya'da patlama sesi duyuldu son dakika! Konya'da patlama sesi deprem sanıldı, gerçek başka çıktı

KONYA'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

5 Kasım Çarşamba günü Konya'da birçok kişi sosyal medyada patlama sesi duyduğunu iddia etti. Yüksek sesin nedeni ise eğitim yapan F16 oldu. Konya semalarında savaş uçakları eğitim uçuşu yapıyor.

Konya'da patlama sesi duyuldu son dakika! Konya'da patlama sesi deprem sanıldı, gerçek başka çıktı

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün öğle saatlerinde gelen yüksek ses, vatandaşlar tarafından sanıldı. F16 savaş uçaklarının eğitim yapmasından dolayı ortaya çıkan sonik patlama sesi birçok kişi tarafından deprem olarak algılandı. Konya'da herhangi bir deprem olmazken eğitim uçuşu nedeniyle savaş uçaklarından sonik patlama duyuldu.

ETİKETLER
#deprem
#konya
#Savaş Uçakları
#F16
#Eğitim Uçuşu
#Sonik Patlama
#Aktüel
TGRT Haber
