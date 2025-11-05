Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı! O anlar kameralara yansıdı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum başkent Meksika'da Eğitim Bakanlığı binasında düzenlenecek bir toplantıya yayan olarak gitmek için yola koyuldu.

Halkın içine karışan Sheinbaum bölge halkı ile tokalaştığı sırada bir erkeğin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Uriel Rivera Martinez adındaki bir erkeğin kalabalığın arasından Devlet Başkanı Sheinbaum'a yaklaşarak arkadan sarıldığı ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Sheinbaum'un güvenlik ekibi olaya hızlıca müdahalede bulunarak saldırganı gözaltına aldı. Meksikalı lider ise şaşkınca arkasına dönerek olayı anlamlandırmaya çalıştı. Yetkililer saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve cinsel suçlarla ilgilenen birime sevk edildiğini bildirdi.