16°
 Berkay Alptekin

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı! O anlar kameralara yansıdı

Meksika'da Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı. Eğitim Bakanlığı binasındaki toplantıya yayan olarak, halkın arasına karışarak gitmek isteyen Sheinbaum yaşanan olay karşısında şaşkına döndü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 14:53

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum başkent Meksika'da Eğitim Bakanlığı binasında düzenlenecek bir toplantıya yayan olarak gitmek için yola koyuldu.

Halkın içine karışan Sheinbaum bölge halkı ile tokalaştığı sırada bir erkeğin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı! O anlar kameralara yansıdı

ARKASINDAN YAKLAŞIP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Uriel Rivera Martinez adındaki bir erkeğin kalabalığın arasından Devlet Başkanı Sheinbaum'a yaklaşarak arkadan sarıldığı ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı! O anlar kameralara yansıdı

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Sheinbaum'un ekibi olaya hızlıca müdahalede bulunarak saldırganı gözaltına aldı. Meksikalı lider ise şaşkınca arkasına dönerek olayı anlamlandırmaya çalıştı. Yetkililer saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve cinsel suçlarla ilgilenen birime sevk edildiğini bildirdi.

