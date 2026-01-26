Oyun arkadaşlığının sonu kötü bitti! Tokat ve yumruklarla dövdüler

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Çevrim içi oyun üzerinden başlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G. ile 19 yaşındaki M.T.A.'nın arkadaşlığı dehşete dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, olay, bir süre önce çevrim içi oyun üzerinden tanışan R.G. ile M.T.A. arasında yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, oyun sırasında edilen küfür üzerine sinirlenen M.T.A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Seyhan'a bağlı Kuruköprü Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine giden R.G., burada M.T.A. ve yanında bulunan 17 yaşındaki H.A.D. ile karşılaştı.

ZORLA ARACA BİNDİRİP GÖTÜRDÜLER

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine R.G., zorla 22 yaşındaki Y.A.'nın kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbederken, ön koltuktaki M.T.A. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anlar yer aldı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Darbedildikten sonra araçtan inmesine izin verilen R.G., koşarak bölgeden uzaklaştı ve ailesine durumu anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.