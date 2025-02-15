Oyun oynarken dehşeti yaşadı: 4,5 yaşındaki çocuk 5 köpeğin arasında kaldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynayan 4,5 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan çocuk, Gaziantep’te özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeniyle dışarıda oynayan Osman Can Yasılak, beş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan küçük çocuk, ilk olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırı sonucu kafasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yaralar oluşan küçük çocuğun tedavisi sürüyor. Doktorlar, ciddi plastik cerrahi müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu ve kuduz riskine karşı önlem alındığını belirtti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik, küçük Osman Can’ın şuurunun açık olduğunu ancak vücudunda ciddi doku kayıpları bulunduğunu ifade ederek, “Öncelikle enfeksiyon riskini kontrol altına alacağız. Daha sonra plastik cerrahi ekibimizle birlikte onarım sürecini başlatacağız. Şu an için hayati riski görünmüyor ancak sıvı ve destek tedavisi uygulanıyor” dedi.

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Xudu Xudiyev ise çocuğun vücudundaki bazı yaraların dikişle onarılamayacak derecede büyük olduğunu belirterek, “Kafatasının arka bölgesinde, alın, kalça, bacak ve sırt bölgesinde doku kayıpları mevcut. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu iyiye giderse, doku onarım sürecine başlayacağız” diye konuştu.

"BEŞ KÖPEĞİN ARASINDA GÖRDÜM"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşayan anne Dilara Yasılak, çocuğunu köpeklerin elinden kurtaramadığı anları gözyaşlarıyla anlattı: “Çocuğum oynamaya çıkmıştı. Bir süre sonra kuzeninin çığlıklarını duyunca dışarı fırladık. Oğlumu beş köpeğin arasında gördüm ama yetişmekte zorlandım. Bu olayın sorumluları kimse gereken cezayı almalı. Biz yaşadık, başkası yaşamasın.” Osman Can’ın tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.