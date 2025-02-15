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 | Banu Iriç

Oyun oynarken dehşeti yaşadı: 4,5 yaşındaki çocuk 5 köpeğin arasında kaldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynayan 4,5 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ailesi ve çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan küçük çocuk, acilen hastaneye kaldırıldı. Kafasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yaralar bulunan çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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Oyun oynarken dehşeti yaşadı: 4,5 yaşındaki çocuk 5 köpeğin arasında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 01:02

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynayan 4,5 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan çocuk, Gaziantep’te özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeniyle dışarıda oynayan Osman Can Yasılak, beş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan küçük çocuk, ilk olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırı sonucu kafasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yaralar oluşan küçük çocuğun tedavisi sürüyor. Doktorlar, ciddi plastik cerrahi müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu ve kuduz riskine karşı önlem alındığını belirtti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik, küçük Osman Can’ın şuurunun açık olduğunu ancak vücudunda ciddi doku kayıpları bulunduğunu ifade ederek, “Öncelikle enfeksiyon riskini kontrol altına alacağız. Daha sonra plastik cerrahi ekibimizle birlikte onarım sürecini başlatacağız. Şu an için hayati riski görünmüyor ancak sıvı ve destek tedavisi uygulanıyor” dedi.

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Xudu Xudiyev ise çocuğun vücudundaki bazı yaraların dikişle onarılamayacak derecede büyük olduğunu belirterek, “Kafatasının arka bölgesinde, alın, kalça, bacak ve sırt bölgesinde doku kayıpları mevcut. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu iyiye giderse, doku onarım sürecine başlayacağız” diye konuştu.

"BEŞ KÖPEĞİN ARASINDA GÖRDÜM"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşayan anne Dilara Yasılak, çocuğunu köpeklerin elinden kurtaramadığı anları gözyaşlarıyla anlattı: “Çocuğum oynamaya çıkmıştı. Bir süre sonra kuzeninin çığlıklarını duyunca dışarı fırladık. Oğlumu beş köpeğin arasında gördüm ama yetişmekte zorlandım. Bu olayın sorumluları kimse gereken cezayı almalı. Biz yaşadık, başkası yaşamasın.” Osman Can’ın tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'DE KAÇ BAŞIBOŞ KÖPEK VAR?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı verilere göre 4 milyona yakın başıboş köpek var. Bakan Yumaklı şu sözlerle son durumu duyurmuştu: "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."
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