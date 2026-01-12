Oyuncu Ufuk Özkan’ın hastalığı ne? Hastaneye kaldırıldı durumu kritik

Kategoriler
Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi gibi yapımlarla bilinen ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı.
50 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi seçen ünlü oyuncu yeniden ağırlaşırken nakil gerektiği ifade ediliyor.