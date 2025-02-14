Özel güvenlik olmak isteyen genç kadın test sonuçlarını görünce şoke oldu!

Antalya'da yaşayan 28 yaşındaki Ezgi Uygan'ın özel güvenlik olma hayali yarım kaldı. Özel güvenlik personelliği kursunu tamamladıktan sonra sağlık raporu istenmesi üzerine hastaneye giden Uygan'dan psikiyatri servisinden idrar tahlili istendi. Denetimli serbestlik odasında hastanenin güvenlik görevlisi gözetimi altında tahlilini veren Uygan'ın değerlerinde ‘amfetamin' maddesi pozitif çıktı. Genç kadın çıkan sonuçla hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine özel bir hastaneye giderek aynı tahlili burada da verdi ve bu kez sonucu negatif çıktı.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Tekrar ilk tahlil verdiği hastaneye gidip sonucu gösteren Uygan'a, bunun kabul olmayacağı ve kurulun ilk çıkan sonuçları baz alacağı belirtildi. Uygan, konu hakkında ilk olarak CİMER'e şikayette bulundu. 11 Şubat Salı günü tekrar sonucun pozitif çıktığı hastanede toksikoloji tahlili veren Uygan'ın sonucu ise yine negatif çıktı. Değişkenlik gösteren sonuçlar sonrası iddiaya göre, söz konusu testlerden birden fazla alınması istendi. Bunu kabul etmeyen Uygan, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

GENÇ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ezgi Uygan başından geçenleri "Tüm işlemlerimi yaptırdım. İdrar testi istendi ve denetimli serbestlik odasına güvenlik eşliğinde yaptım. Ertesi gün tekrar gittim ve amfetamin pozitif olduğunu söylediler. İlk önce onun ne olduğunu bilmediğim için idrak edemedim. Zayıflamak için iğne kullanıyorum. Acaba onun alakalı mı diye düşündüm. Hiçbir şekilde tepki vermedim. Hastaneden çıktıktan sonra araştırdım ve ne olduğunu öğrenince başka hastaneye gittik aynı günün akşamında. Orada ise sonuç negatif çıktı. Tekrar ilk tahlil verdiğim hastanedeki doktora gittim. Yanlışlık olmuş olabilir mi diye sordum. ‘Tekrardan bunu veremem, tahlil sonucuna ne çıktıysa o' deyip beni gönderdi. Kullandığım iğneyi söyledim ancak bununla alakasının olduğunu düşünmediğini söyledi. Yakın bir zamanda eğlence mekanlarına gidip gitmediğim soruldu. Kesinlikle madde kullanmıyorum. Hiç kimse yardımcı olmadığı için CİMER'e yazı yazdım. 11 gün sonra geri dönüş yapıldı, tekrardan talep edilmesi istendi. 11 Şubat'ta heyete girip tekrar test verdim ve negatif olduğunu gördük. Doktor yine test vermemi ancak bu sefer testlerin fazla olacağını ve madde başına ücrete tabi tutulacağını söyledi. Maddi durumum iyi olmadığı için bunu kabul etmedim. Çok git gel yaptık, artık nereye gideceğimi bilmiyorum. Yazılı sınavım çok başarılı geçmişti. Atış sınavında da 5'te 5 yapmıştım." sözleriyle anlattı.

Uygan bu sonucun e-nabzında görünmesi halinde başka işlerde de kendisine engel olacağı belirtip "Böyle bir şey kullanmadığım için şikayetçi oldum. 2 yıllık evliyim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için eşime destek olmak istemiştim" dedi.