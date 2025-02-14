Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Özel güvenlik olmak isteyen genç kadın test sonuçlarını görünce şoke oldu!

Antalya'da silahlı özel güvenlik olmak için hastaneden sağlık raporu almaya giden 28 yaşındaki Ezgi Uygan, tahlilinde çıkan ‘amfetamin' maddesinin pozitif olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Bunun üzerine özel bir hastaneye gidip tahlil veren Uygan, bu sefer sonucun negatif olduğunu görünce tekrar ilk tahlili yaptırdığı hastaneye gidip sonuçları gösterdi ancak bu kabul edilmedi. Herhangi bir madde kullanmadığını belirten Uygan, "Çok git gel yaptık, artık nereye gideceğimi bilmiyorum. Yazılı sınavım çok başarılı geçmişti. Atış sınavında da 5'te 5 yapmıştım. Bu sonuç e-nabızda çıkacağı için diğer işe girişlerimde de karşıma çıkacak. O yüzden şikayetçi oldum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel güvenlik olmak isteyen genç kadın test sonuçlarını görünce şoke oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:20

Antalya'da yaşayan 28 yaşındaki Ezgi Uygan'ın özel güvenlik olma hayali yarım kaldı. Özel güvenlik personelliği kursunu tamamladıktan sonra sağlık raporu istenmesi üzerine hastaneye giden Uygan'dan psikiyatri servisinden idrar tahlili istendi. Denetimli serbestlik odasında hastanenin güvenlik görevlisi gözetimi altında tahlilini veren Uygan'ın değerlerinde ‘amfetamin' maddesi pozitif çıktı. Genç kadın çıkan sonuçla hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine özel bir hastaneye giderek aynı tahlili burada da verdi ve bu kez sonucu negatif çıktı.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Tekrar ilk tahlil verdiği hastaneye gidip sonucu gösteren Uygan'a, bunun kabul olmayacağı ve kurulun ilk çıkan sonuçları baz alacağı belirtildi. Uygan, konu hakkında ilk olarak CİMER'e şikayette bulundu. 11 Şubat Salı günü tekrar sonucun pozitif çıktığı hastanede toksikoloji tahlili veren Uygan'ın sonucu ise yine negatif çıktı. Değişkenlik gösteren sonuçlar sonrası iddiaya göre, söz konusu testlerden birden fazla alınması istendi. Bunu kabul etmeyen Uygan, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

GENÇ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ezgi Uygan başından geçenleri "Tüm işlemlerimi yaptırdım. İdrar testi istendi ve denetimli serbestlik odasına güvenlik eşliğinde yaptım. Ertesi gün tekrar gittim ve amfetamin pozitif olduğunu söylediler. İlk önce onun ne olduğunu bilmediğim için idrak edemedim. Zayıflamak için iğne kullanıyorum. Acaba onun alakalı mı diye düşündüm. Hiçbir şekilde tepki vermedim. Hastaneden çıktıktan sonra araştırdım ve ne olduğunu öğrenince başka hastaneye gittik aynı günün akşamında. Orada ise sonuç negatif çıktı. Tekrar ilk tahlil verdiğim hastanedeki doktora gittim. Yanlışlık olmuş olabilir mi diye sordum. ‘Tekrardan bunu veremem, tahlil sonucuna ne çıktıysa o' deyip beni gönderdi. Kullandığım iğneyi söyledim ancak bununla alakasının olduğunu düşünmediğini söyledi. Yakın bir zamanda eğlence mekanlarına gidip gitmediğim soruldu. Kesinlikle madde kullanmıyorum. Hiç kimse yardımcı olmadığı için CİMER'e yazı yazdım. 11 gün sonra geri dönüş yapıldı, tekrardan talep edilmesi istendi. 11 Şubat'ta heyete girip tekrar test verdim ve negatif olduğunu gördük. Doktor yine test vermemi ancak bu sefer testlerin fazla olacağını ve madde başına ücrete tabi tutulacağını söyledi. Maddi durumum iyi olmadığı için bunu kabul etmedim. Çok git gel yaptık, artık nereye gideceğimi bilmiyorum. Yazılı sınavım çok başarılı geçmişti. Atış sınavında da 5'te 5 yapmıştım." sözleriyle anlattı.

Uygan bu sonucun e-nabzında görünmesi halinde başka işlerde de kendisine engel olacağı belirtip "Böyle bir şey kullanmadığım için şikayetçi oldum. 2 yıllık evliyim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için eşime destek olmak istemiştim" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevgilisi "tacize uğradım" deyince cinnet getirdi! 3 kişiyi katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayalindeki telefonu alabilmek için çekilişe katıldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmekte. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda en az 60 puan alınması gerekiyorç. Bu sınav her sene 6 kez yapılıyor.
ETİKETLER
#antalya
#savcılık
#CIMER
#CIMER
#sağlık
#şikayet
#özel güvenlik
#özel güvenlik
#haber
#özel güvenlik sınavı
#test
#Amfetamin
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.