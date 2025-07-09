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 | Bengül Arıca

Özel hastanede hayatını kaybetmişti! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle yeni detaylar ortaya çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen hemşire Tuğçe Kanpolat'ın ifadesinde "Hemşire Aslı, entübeli hastaya yapılan ilacı, normal hastaya yapması için hemşir Mustafa'ya verdi. Aslı ve maktul arasında kavga çıktı. Aslı hemşirede maktulün üstündeki pikeyi ağzına kapattığını gördüm. 1 saat kadar sonra hastanın öldüğünü öğrendik" sözleri kan dondurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:50

Gaziantep'te 3 yıl önce nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal kaldırıldığı hastanede bilinci açık şekilde tedavi altına alındı ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili davanın 4. duruşmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Özel hastanede hayatını kaybetmişti! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

HEMŞİRENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Duruşmada olay gecesi hastanede görevli hemşire tanık olarak dinlendi. Hemşire Tuğçe Kanpolat, "O gün nöbetçi doktor bize, 'Beni arayıp rahatsız etmeyin burada yetkili Aslı hemşire her şeyi ona danışın' dedi. Hemşire Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik ile birlikte gece nöbetçiydik. Hepimiz bir hasta ile ilgilendik. Aslı içimizde en deneyimli hemşireydi. Mustafa maktulün huzursuz olduğunu söyledi. Aslı o sırada entübe olan hastayla ilgileniyordu. Aslı, cebinden çıkardığı enjeksiyonu 'al bundan 2 cc yap' dedi. Mustafa'nın yapıp yapmadığını bilmiyorum. Aslı ve maktul arasında kavga çıktı. Aslı hemşirede maktulün üstündeki pikeyi ağzına kapattığını gördüm. 1 saat kadar sonra hastanın öldüğünü öğrendik" dedi.

"HASTANIN DURUMU İYİYDİ"

Maktul Avukatı Ferhat Kurt, tanık hemşireye Tuğçe Kanpolat'a hastanın durumu nasıl sorusuna, tanık hemşire, "Hastanın durumu iyiydi. Ailesi yemek getiriyordu. Yoğun bakımda neden kaldığını bilmiyorum. Buna doktorlar karar verir" dedi. Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Özel hastanede hayatını kaybetmişti! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

GERÇEK ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKTI

Aileye ilk etapta, ölümün "kalp krizi" sonucu gerçekleştiği bildirildi. Şüpheli üzerine aile tarafından yapılan başvurular sonucunda otopsi talep edildi. 'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya kondu. Bu olay üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ardından kamu davası açıldı.

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ETİKETLER
#adli tıp kurumu
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#ölüm
#İlaç Yanlışı
#Kamu Davası
#Yaşam
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