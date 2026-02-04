Parayı alıp, kayıplara karıştılar! 2 milyon TL'lik vurgun

Kategoriler
Antalya'da emniyete başvuran N.Ü., geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere 38 bin avro (yaklaşık 2 milyon TL) bedelle boya malzemesi satın aldığını ancak malzemeleri teslim alamadığını belirtti.
N.Ü., ödeme yapılan şahısların paranın sahte olup olmadığının teyidi amacıyla döviz bürosunda kontrol ettirmek için aldıklarını ancak bir daha geri dönmediğini söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vurgunu gerçekleştiren şüphelilerin H.K. ve T.Ç.'yi yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden H.K., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.