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 | Özge Sönmez

Paris'e gitmek Gebze'ye gitmekten kolay! Şoke eden karşılaştırma: İstanbullunun ömrü trafikte geçiyor

İstanbul genelinde yapılan araştırma sonucuna göre; Megakentte yaşayanların en büyük derdi trafik çilesi. İstanbullular saatlerini trafikte geçirirken sosyal medyada paylaşılan 2 görsel gündeme oturdu. Avrupa ve İstanbul trafiğinin karşılaştırıldığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi. işte detaylar...

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Paris'e gitmek Gebze'ye gitmekten kolay! Şoke eden karşılaştırma: İstanbullunun ömrü trafikte geçiyor
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:44

İstanbul Planlama Ajansı, Kasım 2024 İstanbul Barometresi Raporunu yayımladı. Yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan görüşmelerde İstanbullulara şikayet ettikleri konular soruldu. Ankete katılanların yüzde 60'ı trafikten şikayet ettiklerini belirtti.

İSTANBULLUNUN TRAFİK ÇİLESİ BİTMİYOR

Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'un trafik sorununu yaptığı paylaşımlar bir kez daha ortaya koydu. Avrupa ve İstanbul'un trafik kıyaslaması görenleri şaşkına çevirdi. 86 kilometrelik Beylikdüzü Tüyap - Gebze arası 2 saat 27 dakika, 460 kilometrelik Londra - Paris arası 2 saat 26 dakika gösterdi. Sosyal medyada gündem olan toplu taşıma süresi karşılaştırması İstanbulluların trafik çilesini bir kez daha hatırlattı.

Paris'e gitmek Gebze'ye gitmekten kolay! Şoke eden karşılaştırma: İstanbullunun ömrü trafikte geçiyor
Paris'e gitmek Gebze'ye gitmekten kolay! Şoke eden karşılaştırma: İstanbullunun ömrü trafikte geçiyor
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