Park yeri tartışması kavgaya dönüştü! 1’i polis 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı olan Orhan Kemal 8. Sokak'ta geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde park edilen bir aracın çekilmesi istendi. İsteğin reddedilmesi üzerine karşılıklı laf atma sonrası tartışma yaşandı. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen tartışmada iki taraf birbirine girdi.

KAVGADA 1 POLİS MEMURU YARALANDI

Keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile kavgaya karışan 1 kişi, başına aldığı keser darbesiyle yaralandı. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.