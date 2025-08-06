Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı

Antalya'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda; Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanının yanında bulunan pastaneye kimliği belirsiz bir kişi geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını kollayan şüpheli şahıs, içeride işletmeciden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.

600 BİN TL'LİK BİLEZİKLERİ ALIP KAÇTI

Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.

EKİPLER KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin F.H. olduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde yeri belirlenen şüpheli, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada ise zanlının kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 TL ele geçirildi.

"PARAM BİTTİ, İHTİYACIM VARDI"

Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolüne ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk esnasında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Zanlının emniyette verdiği ifadede, "Param bitmişti, iş yoktu. İhtiyacım vardı" dediği öğrenildi.