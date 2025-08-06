Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı

Antalya'da elindeki bıçakla kuyumcuya giren bir şahıs, 18 bileziği aldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsı aynı gün içinde yakaladı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Param bitmişti, ihtiyacım olduğu için aldım" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 16:08

'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda; Hüseyin T.'ye ait dükkanının yanında bulunan pastaneye kimliği belirsiz bir kişi geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını kollayan şahıs, içeride işletmeciden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.

Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı

600 BİN TL'LİK BİLEZİKLERİ ALIP KAÇTI

Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.

Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı

EKİPLER KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

olayı sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin F.H. olduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde yeri belirlenen şüpheli, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada ise zanlının kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 TL ele geçirildi.

Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı

"PARAM BİTTİ, İHTİYACIM VARDI"

Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolüne ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk esnasında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Zanlının emniyette verdiği ifadede, "Param bitmişti, iş yoktu. İhtiyacım vardı" dediği öğrenildi.

Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yangında can pazarı! Balkona sığınıp çığlık çığlığa kurtarılmayı beklediler
İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti
ETİKETLER
#hırsızlık
#antalya
#bıçak
#şüpheli
#kuyumcu
#Mağdurlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.