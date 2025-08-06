İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan'a gitmek için Yalova'dan denize açıldığı belirlenen 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay'ın lüks teknesi parçalanmış halde bulundu. Yukay'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, "Graywolf" isimli tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

HALA BULUNAMADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yukay'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Ara-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.