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 | Özge Sönmez

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir Marmara Adası'da kaybolan ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ın son anları ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, genç iş adamını limandan ayrıldığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:41

Yunanistan'a gitmek için Yalova'dan denize açıldığı belirlenen 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay'ın lüks teknesi parçalanmış halde bulundu. Yukay'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bunun üzerine haber verilen Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, "Graywolf" isimli tekneyi açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

HALA BULUNAMADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yukay'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Ara-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı
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ETİKETLER
#arama kurtarma
#sahil güvenlik
#Marmara Adası
#Tekna Kazası
#Halit Yukay
#Gündem
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