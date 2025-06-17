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 | Bengül Arıca

Patronuna telefonunu verdi, hayatının şokunu yaşadı!

Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yapan B. Çakır isimli kadın, çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından dolandırıldı. İşyeri sahibi A.B., Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın patronuna telefonunu teslim edince olanlar oldu. Genç kadın 817 bin lira dolandırıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 10:51

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 38 yaşındaki B. Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra işyeri sahibi A.B. (47), Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

Patronuna telefonunu verdi, hayatının şokunu yaşadı!

KENDİ HESABINA 817 BİN LİRA AKTARDI

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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