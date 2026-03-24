Pendik gişelerde korkunç kaza: Otomobil takla attı

İstanbul Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyerlere çarparak takla attı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

24.03.2026
saat ikonu 02:58
24.03.2026
saat ikonu 02:58

'te, Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Ankara istikameti üzerinde takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcuyu yaptıkları çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

