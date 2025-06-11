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 | Bengül Arıca

Pendik'te korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Pendik'te iş adamı Aykut Karagöz ile Hamza Karaman arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyünce İkili arasında çıkan tartışmada kan aktı. Karagöz vurularak hayatını kaybederken Karaman ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 12:06

İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç olayda iş adamı Aykut Karagöz alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Olay, dün 17.00 sıralarında Pendik'teki ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Karaman (37) ve Aykut Karagöz (45) alacak verecek nedeniyle tartıştı. İkili daha sonra Pendik'te Karagöz'ün ofisinde buluştu. Görüşme esnasında Aykut Karagöz yanında bulunan 2 ruhsatsız tabancayı Karaman'a doğrultması sonrası tartışma yaşandı.

Pendik'te korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İKİLİ BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ

Tartışma esnasında Karaman, Aykut Karagöz'ün elindeki bir tabancayı almaya çalışınca vurularak yaralandı. Yaşanan olayda iki şahıs, tabanca ile birbirini vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Pendik'te korkunç cinayet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Aykut Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Hamza Karaman ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay anı ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Aykut Karagöz'ün inşaat şirketinin olduğu ve bir süre önce işlerinin bozulması sebebiyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi. Karagöz'ün ayrıca Serhat Ardahan Spor'un eski başkanı olduğu öğrenildi.

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