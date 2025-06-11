Sürücülerin yol verme kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde yaşanan olayda; iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, bir birlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga tarafların yakınları da dahil olunca büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, ifadesi alınmak üzere 1 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.